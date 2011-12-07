Хазрат Самигуллин благословил проведение KazanSummit

Председатель ДУМ Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин благословил проведение экономического форума KazanSummit, прочитав молитву на его открытии.

Напомним, международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» пройдет в столице Татарстана с 28 по 30 июля.

Для участия в мероприятии прибыло множество инвесторов, бизнесменов, представителей дипмиссий и органов власти из 60 стран. В прошлом году проведение саммита было сначала перенесено на более поздний срок, а после и вовсе отменено.