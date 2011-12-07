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Хазрат Самигуллин благословил проведение KazanSummit

На открытии мероприятия прозвучала священная молитва.

Председатель ДУМ Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин благословил проведение экономического форума KazanSummit, прочитав молитву на его открытии. 

Напомним, международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» пройдет в столице Татарстана с 28 по 30 июля. 

Для участия в мероприятии прибыло множество инвесторов, бизнесменов, представителей дипмиссий и органов власти из 60 стран. В прошлом году проведение саммита было сначала перенесено на более поздний срок, а после и вовсе отменено.

КВ
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