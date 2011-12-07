На KazanSummit компании Казахстана заключат договоры на сумму больше 1 млрд рублей

На полях форума KazanSummit компании Казахстана планируют заключить контракты на общую сумму более 15 млн долларов. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал Нурлан Кулбатыров, заместитель главного директора KazTrade.

«Завтра состоится торгово-экономическая миссия Казахстана, где будут принимать участие более 20 предприятий. На KazanSummit планируется заключение контрактов на общую сумму более 15 млн долларов», — сказал Кулбатыров.

В этом году выставочный павильон Казахстана представлен городскими компаниями, работающими в пищевой, химической и строительную отраслях. Продовольственная продукция страны пользуется высоким спросом на экспортных рынках, обладает высоким качеством и соответствует стандартам халяль, заявил собеседник издания.

При этом Казань всегда была стратегическим значимым для Казахстана по части налаживания контактов и поиска новых партнеров, подчеркнул Кулбатыров.

Напомним, международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» пройдет в столице Татарстана с 28 по 30 июля.