Маршрут троллейбуса №2 на два месяца перестанет быть кольцевым и укоротится на 4 км

Троллейбус № 2 в Казани будет ездить по новой схеме движения с 1 августа по 1 октября. Если горожанам понравится, схему движения сохранят.

Маршрут троллейбуса № 2 в Казани сократят на 4 км – исключат участок от улицы Академика Арбузова до парка Горького, оставив жителям Арт-сити только один троллейбус до речпорта. По новой схеме троллейбус будет ездить два месяца, если жителям понравится новый маршрут, его утвердят на постоянную основу, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Троллейбус будет делать 11 остановок и ходить в обе стороны.

В будни на линию будут выходить 10 троллейбусов, в выходные – 8. Интервал между движениями не должен составлять больше 10 минут. Новый маршрут троллейбус будет преодолевать за полтора часа.