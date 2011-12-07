Минниханов о KazanSummit-2021: Мы договорились проводить этот форум более масштабно

Следующий KazanSummit пройдет более масштабно. Об этом на открытии форума сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Я обращаюсь к нашим гостям, участникам форума. Это уже 12-й форум, и я бы, пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина за внимание к нашему форуму. С министром экономического развития мы договорились проводить этот форум более масштабно. И конечно же, сотрудничество России с Исламским миром — приоритет нашего Президента Владимира Путина», — сказал Минниханов.

Он также выразил уверенность, что организаторы сделают все, чтобы гостям было комфортно на форуме и он оказался полезным.

«Я бы хотел поблагодарить каждого из вас за то, что вы приехали, несмотря на те трудности, которые возникают из-за пандемии», — заключил Президент РТ.