На линейки 1 сентября в Нижнекамске смогут прийти только привитые родители

На торжественные линейки 1 сентября разрешат прийти только тем родителям, что прошли вакцинацию от COVID-19. Соответствующее решение было принято в местном управлении образования.

«Призываем родителей, чтобы соблюдали дистанцию. Приглашаем только одного родителя, без бабушек и дедушек, чтобы каким-то образом сократить количество людей, и все-таки призываем родителей пройти вакцинацию, но, конечно, если родитель отказывается, заставлять мы не имеем никаких прав», — объясняет заместитель начальника управления образования Айзиряк Рамазанова.

В прошлом году торжественные линейки проводились для учеников 1, 9 и 11 классов.