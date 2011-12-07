От пиджаков до хиджабов: топ нарядов Талии Минуллиной на KazanSummit

Все начиналось по-скромному

Если в будничной жизни глава АИР Татарстана Талия Минуллина на деловые встречи надевает рубашки от элитных брендов с долларовым принтом, то на форумы KazanSummit чиновница любит выбирать скромные хиджабы. Несмотря на «закрытость» подобных образов, они всегда вызывают много внимания и обсуждений.

Но традиция посещать свое детище — форум для шейхов и арабских принцев, в восточной одежде появилась у Минуллиной не так давно. Во времена, когда мероприятие только набирало обороты и еще не проводилось на просторах «Казань Экспо», привлекающая инвесторов Минуллина предпочитала надевать по-чиновничьи привычные строгие костюмы с пиджаками и облегающие платья.

К примеру, в 2015 году на девушке было аккуратное синее платье с выделяющимся красным тонким ремешком на талии и необычным вырезом в виде пирамиды на груди.

На следующий год глава АИР Татарстана также решила не выделяться из строгой гаммы деловых людей, придя на KazanSummit в облегающем костюме, состоящем из черной юбки ниже колен и белого пиджака с черными вставками.

Строгие костюмы сменились на хиджабы

В 2017 году Минуллина вновь решила добавить ярких красок, надев красное приталенное платье, длина которого, не изменяя традициям главы ведомства, была чуть ниже колена. Изюминкой этого образа стала повязка на голове, частично покрывающая волосы. Издалека аксессуар, выполненный в цвет платья, напоминал больше чалму, а на шеи девушки красовался кулон серебристого цвета. Дополняли его украшенные камнем сережки.

Но буйство красок было недолгим, спустя год Минуллина вновь вернулась к черно-белому наряду. И если белый брючный костюм с пиджаком такого же цвета, из-под которого виднелась черная блузка, не стали новинкой для искушенных и богатых гостей форума того года, то массивное, черное ожерелье добавило образу экстравагантности и не могло не привлечь внимания. На Минуллиной тогда также была белая головная повязка по типу прошлогоднего образа.

Переломным годом на фэшн-пути Минуллиной за восточными инвесторами стал 2019-й. Именно тогда она впервые посетила форум в хиджабе. Кораллово-розовое одеяние привлекло много внимания и не могло не вызвать бурные обсуждения в соцсетях. Наряд, юбка и платок которого сочетались тон в тон, а верх отличался светлым оттенком, дополняли небольшие сережки и элегантный кулон. Акцентом на талии Талии стал широкий ремень из тех же тканей, перевязанный сбоку бантиком.

Мусульманские наряды привлекают шейхов

В этом году у главы АИР Татарстана было зеленое приталенное платье с широкими рукавами и накидкой на тон светлее. Волосы Талии Минуллиной были покрыты платком в цвет платья, а главной особенностью наряда этого года стала маска, которая тоже была в цвете платья. Выбрать однотонный наряд Минуллину вдохновила тема форума этого года — осознанное потребление. «Мой костюм выполнен в палитре природных ресурсов», — отметила руководитель инвестиционного ведомства в беседе с корреспондентом издания.

Как призналась Минуллина, наряд на мусульманскую бизнес-тусовку ей сшила на заказ ее портниха. Свой переход с пиджаков и костюмов на мусульманские наряды на KazanSummit Минуллина объяснила положительной оценкой деловитой публики. «Когда гости видят мусульманскую одежду, они относятся благосклонней», — подытожила Минуллина.

Но действительно ли мусульманский наряд оказал сильное впечатление на випов арабского мира и заставил более благосклонно вкладывать в активы татарстанской экономики? Замминистра экономики Саудовской Аравии Халил Ибрахим оценил одеяния местной богини инвестиций. «Очень красивый, восточный. Чувствуется приятный вкус, у нас в стране таких красивых нет», — отметил министр.

По мнению президента совета World Halal Summit Юнуса Эте, наряд Минуллиной лучшее, что только можно было подобрать. «Очень подходит как по концепту для самой Талии Ильгизовны, ей очень идет, подчеркивает лучшие ее качества. В другом плане это очень подходит по концепту мероприятия — KazanSummit», — отметил собеседник издания.

О том, насколько благосклонны будут випы саммита, можно будет судить по объему привлеченных в республику инвестиций и суммам подписанных соглашений, но пока итоги мероприятия еще не подведены, остается только оценивать наряды Минуллиной.