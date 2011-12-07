Потребительский СИБУР или высокие стандарты соцответственности? Блогеры о приходе компании в Татарстан

«Завод мог бы потянуть содержание и садиков, и школ»

СИБУР пригласил представителей республиканских СМИ в Тобольск, чтобы они развеяли страхи о приходе нефтегазохимического гиганта в Татарстан. О впечатлениях после прочтения материала из пресс-тура и ожиданиях от предстоящей сделки рассказал экономический журналист и автор Telegram-канала Альберт Бикбов. «Журналистам подробно рассказали и показали промплощадку, но я считаю, что это нужно было делать вскользь. И так понятно, что завод начал работу совсем недавно и там самое современное производство» — уверен обозреватель.

Альберт Бикбов признается, что, учитывая состояние компании, ожидал от города лучшего впечатления. «В статье я увидел минималистический, сугубо потребительский подход завода к социальной и культурной обстановке города. Завод очень богатый, он бы мог потянуть содержание и садиков, и школ, но они перекладывают всю ответственность на город» — добавил он.

В отличие от Нижнекамска, где во многом благодаря спонсорству ТАИФа было построено большое количество объектов социальной инфраструктуры, в Тобольске такого глубокого подхода не заметно, говорит обозреватель. Компания сосредоточилась на масштабных программах и нацелена сразу на стройку необходимых соцобъектов, причем за короткий срок, в то время, как нужно просто начать хотя бы облагораживать вторую — «подгорную» часть города, отметил он. По мнению Бикбова, благодаря приглашению вахтовиков у предприятия нет острой необходимости вкладываться в развитие города.

«Вахтовик поработал несколько лет — и уехал. Соответственно, под него не нужно делать социальную инфраструктуру. Его можно поселить в вахтовом жилье. Этого человека не волнует вопросы о том, почему город находится в критическом состоянии. С вахтовиками проще работать, нежели с коренными жителями» — рассуждает Альберт.

«И до СИБУРа, и после в Тобольске страшно ходить»

Вышедшую статью о промгиганте, который скоро придет в Татарстан, и Тобольске, где размещено его производство, также прокомментировал блогер и автор Telegram-канала «Татарское Прииртышье» Юрий Воробьев, который долгое время жил по соседству — в Омске.

«Куда же ехать, если не в Тобольск?» — написал он, не забыв упомянуть, что в этом городе находится одно из самых современных и образцовых производств компании.

«Много лампочек и ректификационные колонны», — напомнил Воробьев.

Особое внимание блогер уделил описанному району Тобольска — Подгора: «Туда и до Сибура было страшно ходить, и при Сибуре не поменялось. Тобольская Жилка, шулай?» (орфография и пунктуация автора сохранена — прим. Ред.).

При этом Воробьев иронично отметил, что в нашей республики без местной Подгоры также не обошлось. «Нижнекамская Подгора называется „Набережные Челны“, это ж общеизвестно», — пишет Воробьев.

Нижнекамск — новый Тобольск?

С приходом СИБУРа в Татарстан социальные сферы перестанут развиваться, уверен Бикбов. «Репортаж „Казанских ведомостей“ показал, какова социальная ответственность бизнеса СИБУРа перед местным населением. Выяснилось, что на самом деле ответственность низкая, то есть поддерживается только то, что нужно предприятию. Оставшиеся сферы принципиально не хотят развивать. Идеология СИБУРа может перейти и в Казань, и в Нижнекамск» — прокомментировал блогер.

Но российский политтехнолог Марат Баширов думает совершенно иначе. «Появление СИБУРа — это очень хороший сигнал, потому что у предприятия очень высокие стандарты социальной ответственности, так что как минимум они не понизят планку, а наоборот, увеличат объем средств, которые направляются на социальные гуманитарные задачи» — отметил Баширов в разговоре с журналистом КВ.