Минуллина: Инвестор и власти Казани не отказываются от строительства башни «Тюбетей Tower»

Инвестор и власти Казани не отказываются от строительства 125-метровой башни «Тюбетей Tower». Об планах по строительству объекта рассказала глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Там есть определенные полетные ограничения. Еще там охранная зона ЮНЕСКО с этой стороны. Мы понимаем, что нарушать ничего не хотим. Надо так согласовать размещение, чтобы все были довольны, а это сложно», — рассказала Минуллина, пояснив, что стороны ищут подходящее размещение для объекта.

Учитывая, что башня станет объектом притяжения туристов, необходимо предусмотреть парковку и инфраструктуру для автобусов. «Пока мы не можем найти решение, которое всех устроит. Но инвестор от этого проекта не отказывается», — отметила спикер.

Минуллина также уточнила, что разработчики уже представили много эскизных проектов «Тюбетей Tower», которые будут «вписываться» в архитектурный ансамбль.