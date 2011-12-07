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На детское питание в РТ выделят почти 860 млн рублей

Бесплатное питание будет доступно учащимся младших классов.

В республике для обеспечения горячим детским питанием учащихся 1-4 классов школ будет выделено 859,8 млн рублей, из которых 498,7 млн рублей поступило из федерального бюджета, а прочие средства — из республиканского. Об этом соообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием — задача, поставленная главой страны Владимиром Путиным.

В республике пищеблоки приличествуют во всех школах. При этом только 15% образовательных учреждений привлекают для организации питания сторонние организации, прочие занимаются этим собственными силами.

КВ
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