На детское питание в РТ выделят почти 860 млн рублей

В республике для обеспечения горячим детским питанием учащихся 1-4 классов школ будет выделено 859,8 млн рублей, из которых 498,7 млн рублей поступило из федерального бюджета, а прочие средства — из республиканского. Об этом соообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием — задача, поставленная главой страны Владимиром Путиным.

В республике пищеблоки приличествуют во всех школах. При этом только 15% образовательных учреждений привлекают для организации питания сторонние организации, прочие занимаются этим собственными силами.