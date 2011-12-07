Президент РТ открыл в Челнах крытый футбольный манеж «Победа»

Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в открытии крытого футбольного манежа «Победа» в Набережных Челнах.

Еще два манежа в ближайшее время откроются в Казани и один – в Нижнекамске. Старт их строительству Минниханов дал в декабре прошлого года, дабы спортсмены любого возраста и подготовки могли тренироваться круглый год, несмотря на особенности местного климата.

По словам главы республики, для Челнов крытый манеж является важным и нужным объектом. В нем есть футбольное поле на 90х45 метров, тренажерный зал, раздевалки, медпункт и прочее.

Кроме того, Минниханов посетил новую ледовую арену «Камаз», которую построили всего за несколько месяцев – строительство началось в феврале 2020 года. В нем смогут заниматься 600 ребят из спортивной школы «Челны» и другие челнинцы, любящие кататься на коньках.

«Мы хотим, чтобы татарстанцы всех возрастов активно занимались спортом, физической культурой. Этот дворец должен работать с самого утра и до позднего вечера – чтобы спортсмены могли достигать высоких результатов, а жители имели возможность приобщаться к здоровому образу жизни», - заключил Минниханов.