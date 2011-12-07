Школы Татарстана не планируют переходить на дистанционное обучение с 20 сентября, сообщила замглавы минобрнауки РТ Алсу Асадуллина.

«Мы надеемся, что этого не будет. Никаких сегодня планов. Главное, что у нас нет даже каких-то предпосылок, чтобы говорить, что мы в сентябре закроемся», — ответила на слухи Асадуллина.

Администрации школ и министерство предпринимают необходимые действия, чтобы сделать обучение детей безопасным в сложившихся условиях.