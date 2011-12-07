ТНВ опубликовал программу телемарафона в День Республики

В честь празднования Дня Татарстана телеканал Новый Век опубликовал программу телемарафона «Туган көнең белән, Республикам! С Днем рождения, Татарстан!». Он буде идти с 6 утра до 10 вечера.

В 6:40 пройдет прямая трансляция концерта «Тарихлы да, яшь дә син Татарстан» (Исторический и молодой – наш Татарстан). В нем примут участие звезды татарской эстрады.

В 10:10 начнется прямая трансляция с площади у театра имени Г. Камала с народного фестиваля «Играй, гармонь!» «Унагыз, гармуннар!».

В 13:10 пройдет показ фильма «Без - Татарлар» «Мы – татары».

В 15:00 покажут концертную программу открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман».

С 18:00 до 22:00 начнется большой концертный марафон на Кремлевской набережной.

В 20:00 пройдет показ X оперного фестиваля под открытым небом «Казанская осень»

Праздничный концерт завершится в 22:00 - небо над акваторией Казанки украсит салют из 300 залпов.