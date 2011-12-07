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ЦИК РТ передал в доставку бюллетени доя голосования на выборах президента РТ

Изготовленные бюллетени будут доставлены в территориальные избирательные комиссии Татарстана до 7 сентября включительно.

ЦИК РТ передал в доставку бюллетени для голосования на выборах президента РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня полиграфическо-издательский комплекс „Идел-Пресс“ передал ЦИК Татарстана изготовленный тираж бюллетеней для голосования. Изготовленные бюллетени будут доставлены в территориальные избирательные комиссии Татарстана до 7 сентября включительно», — отмечается в сообщении.

При передаче бюллетеней присутствовали члены ЦИК РТ и представители СМИ для обеспечения контроля за изготовлением, доставкой, хранением и погашением избирательных бюллетеней.

«Бюллетени для голосования под охраной сотрудников РОСИНКАСа и сотрудников ФГУП „Главный центр специальной связи“ будут доставлены в территориальные избирательные комиссии республики, а затем распространены по участковым избирательным комиссиям», — отметилглава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Напомним, для голосования на выборах президента Татарстана изготовлено более 2,9 млн бюллетеней. Выборы пройдут 11, 12 и 13 сентября.

КВ
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