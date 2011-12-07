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В Челнах начали транслировать «Тәртип FM»

Трансляция радиопрограмм ведется на частоте 90,2 FM.

В Набережных Челнах на частоте 90,2 FM началась трансляция радиопрограмм «Тәртип», сообщил гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Радио «Тәртип» («Порядок») нацелено на популяризацию татарской национальной культуры и ретро-музыки начало свое вещание в 2008 году в Казани, но прекратило работу уже через два месяца.

В 2014 году «Тәртип» возобновила свою работу как самостоятельная радиостанция, но через два года лишилась частоты, а передачи стали транслироваться по радио «Болгар».

Татарская общественность ни раз обращалась к правительству РТ с просьбой вернуть полюбившиеся татарские радиопрограммы. И 14 августа 2020 года благодаря поддержке Рустама Минниханова радио «Тәртип» можно слушать в Казани на частоте 93,1 FM, а с 28 августа — в Набережных Челнах на частоте 90,2 FM.

«Тәртип» теперь входит в АО «Татмедиа».

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