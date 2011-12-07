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В День города и республики в Казани пройдет ряд спортивных мероприятий

Татарстанцы смогут увидеть соревнования по баскетболу, шахматам и показательную проходку на байдарках и каноэ.

В День города и республики в столице Татарстана пройдет ряд спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Начнутся они с соревнований по шахматам, городошному спорту и легкоатлетическому кроссу в 10:00 на территории парка имени Горького.

Продолжение программы наступит в 14:00 в Центре спортивной подготовки. Там жители республики смогут понаблюдать за футбольным турниром за кубок чемпиона между 7 командами спортивных школ города.

Одновременно с этим на набережной озера Кабан запланированы мастер-класс по парусному спорту, показательная проходка на байдарках и каноэ, сообщает Комитет по физической культуре и спорту.

КВ
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