В День Татарстана на Кремлевской набережной состоится первое отправление пассажирского судна на СПГ

В Казани состоится церемония отправления в первый рейс пассажирского судна на сжиженном природном газе «Чайка».

Мероприятие запланировано на 30 августа в 13.00 на территории Кремлевской набережной. В нем примет участие Президент РТ Рустам Минниханов.

Сообщается, что это первое пассажирское судно на СПГ с использованием отечественных комплектующих. Переход на природный газ позволит компаниям-эксплуатантам снизить себестоимость перевозок внутренним водным транспортом.

Теплоход оборудован современными системами кондиционирования и отопления, снабжено системой «Аудиогид» на пяти языках. Его длина составляет 58,8 м, а ширина — 10,8 м. Сам теплоход вмещает в себя до 176 пассажиров. Судно имеет панорамный обзор и возможность курсировать под низкими мостами, например, Кировским мостом города Казани.