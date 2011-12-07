В Казани на территории Русско-Немецкой Швейцарии появится природный экопарк, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Парк будет создан по принципу наименьшего вмешательства в ландшафт и экосистему территории», — отмечается в сообщении ведомства.

Концепцию экопарка на территории площадью 317 га разработала творческая группа при мэрии Казани под руководством замглавного архитектора Дарьи Толовенковой.

Согласно проекту, в парк будет ограничен въезд авто, а также частично закроют территорию, на которой растут редкие и особо ценные виды растений. В пойменной части Казанки установят деревянные мостики с понтонными пирсами и причалами. На территории парка высадят травы и кустарники.

Помимо этого, на территории Русско-Немецкой Швейцарии создадут центр инкубации ценных пород растений, а также установить башню для наблюдений за птицами. А на территории бывшей станции юннатов планируют создать экоцентр, на подобии того, что уже действует в Горкинско-Ометьевском лесу.

Инфраструктура для посетителей будет сосредоточена у входа в парк.