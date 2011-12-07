В Казани с 28 по 30 августа пройдет второй этап VI сезона Национальной парусной лиги посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 100-летию образования Татарской АССР, сообщают организаторы мероприятия.

«За ходом событий можно будет следить не только с набережной реки Казанки, но также в прямом эфире на канале Лиги в Youtube. „Стадионный“ формат проведения гонок (в непосредственной близости от берега) позволит всем заинтересованным зрителям наблюдать за ними в течение всего периода их проведения, а профессиональные комментарии помогут в полной мере насладиться и погрузиться в мир парусного спорта», — уточнили организаторы.

Церемония открытия гонок состоится 28 августа в 10.00 у «Чаши». В мероприятии примут участие заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев и Президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин.

Во II этапе Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги примут участие 19 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Владивостока, Таганрога, Грозного, Челябинска, Краснодара, Туапсе и Казани. Татарстан будут представлять две команды: «ALGA Tatarstan» и «RMD».