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В Татарстане занятия в школах будут проходить без звонков между уроками

Уроки для каждого класса будут начинаться в разное время.

В Татарстане занятия в школах в этом году будут проходить без звонков из-за того, что занятия для каждого класса будут начинаться в разное время, сообщила замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Нам необходимо предусмотреть, чтобы каждый класс в этом году занимался в отдельно взятом кабинете, это очень важно, чтобы дети не пересекались во время перемены. По возможности мы будем делать разное начало уроков. Отсутствие звонков в этом году — новшество, чтобы не мешать друг другу, поскольку у нас начальная школа может в своем режиме работать», — пояснила Асадуллина.

Кроме того, в этом учебном году в школах вводятся обязательные процедуры входного фильтра, термометрия, а также наличие отдельного помещения для учебы детей с симптомами ОРВИ.

«Все 1404 общеобразовательных учреждения готовы к приему детей 1 сентября», — заявила спикер. 

КВ
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