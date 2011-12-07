В Заинском районе спасли от подтопления более 160 жителей

В селах Бегишево и Нижнее Бишево Заинского района Татарстана завершился капитальный ремонт гидротехнических сооружений, позволяющих предотвращать разливы в паводок местных прудов, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Так, например, в селе Бегишево выполнен капремонт земляной плотины, водосброса и водоспуска, а в селе Нижнее Бишево дополнительно восстановлено дренажное устройство и ледозащита. Весной, во время сезонных паводков в зону возможного затопления попадали порядка 160 человек, сельский клуб, магазин, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Противопаводковые мероприятия проведены в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.