Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Заинском районе спасли от подтопления более 160 жителей

мероприятия проведены в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В селах Бегишево и Нижнее Бишево Заинского района Татарстана завершился капитальный ремонт гидротехнических сооружений, позволяющих предотвращать разливы в паводок местных прудов, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ. 

Так, например, в селе Бегишево выполнен капремонт земляной плотины, водосброса и водоспуска, а в селе Нижнее Бишево дополнительно восстановлено дренажное устройство и ледозащита. Весной, во время сезонных паводков в зону возможного затопления попадали порядка 160 человек, сельский клуб, магазин, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Противопаводковые мероприятия проведены в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

 

КВ
Лента новостей