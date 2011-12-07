«Рост города уперся в отсутствие свободного жилья»: что делают в Иннополисе для появления татарстанских «единорогов»

Иннополис встретил нас тишиной и редкими прохожими. Почему — стало понятно несколько позже. Офис городской мэрии расположился… на первом этаже жилого дома. Более того, Руслан Шагалеев рассказал, что мэрия Иннополиса — единственная администрация в Татарстане, находящаяся в арендном помещении.

Кадры решают все

Внутреннее убранство офиса скорее напоминает IT-компанию. Строгий минималистичный дизайн, большинство сотрудников располагаются в общих залах — опенспейсах, а кабинеты руководителей отделены прозрачными дверями. Очень скоро стало очевидным, отчего в администрации сложилась подобная атмосфера: Руслан Шагалеев, сам долгое время работавший в IT-сфере, умело создает город для таких же профессионалов, как и он. Мэрия города здесь работает как сервисная компания, а ключевой показатель местной администрации — уровень счастья жителей.

— Руслан Ринатович, расскажите, кем вы мечтали стать в детстве.

— Сначала мечтал стать космонавтом, потом — работником лесного хозяйства, чтобы у меня был большой дом и много животных. Но мечты имеют свойство изменяться с возрастом. Трудовую карьеру я начал в родном городе во время учебы слесарем КИП и автоматики в «Уфанефти». В 2003 году закончил УГАТУ. После этого отправился мир посмотреть и себя показать — в Санкт-Петербург, где работал сертифицированным консультантом по продуктам Майкрософт. Оттуда перебрался в Москву, где трудился в финансовом секторе, занимался техническим арбитражем на рынке.

Позже работал в проекте Yota, тогда еще почти никому не известном. Некоторое время трудился в компании «Ростех-Глобальные ресурсы», где занимался инновациями, например строительством электротранспорта. Потом некоторое время занимался интернетом вещей. Уже тогда узнал об Иннополисе, работал с его первым мэром Егором Ивановым, стал его заместителем. А с 2016 года сам мэр Иннополиса.

— Какие цели вы ставите перед собой как глава города?

— Я думаю, что главное — оставаться в фокусе понимания, куда мы идем. Решая в городе разнообразные задачи, всегда нужно понимать, как-то или иное решение влияет на конечную цель. За каждым запросом, каждой проблемой стоит конкретный человек. В наше время важно оставаться клиентоориентированным. Про себя мы говорим: Иннополис — это город как сервис.

— В чем причина такого подхода?

— У нас нет Черного моря, как в образовательном центре «Сириус», нет мощной московской экономики, как в инновационном центре «Сколково». Фактически нам нужно создавать условия, в которых специалист, имея на руках предложение о работе в московском офисе с зарплатой 300 — 400 тысяч рублей, подумал, почему бы не поехать в Иннополис, где будет комфортно, удобно, безопасно для него и его семьи. В таких обстоятельствах мы должны создавать сверхконкурентные преимущества. Для этого у нас есть свои ноу-хау.

— Каким вы видите будущее города?

— У нас должно быть мировое признанное имя, которое будет доказано делами — большими проектами. Серьезные надежды мы возлагаем на университет. Стремимся создать условия, в которых российские специалисты все чаще будут принимать предложение о работе внутри страны и работать на ее экономику. Айтишнику нет потребности сидеть рядом с офисом, в котором создается конечный продукт.

В таких обстоятельствах он выбирает место с лучшими условиями. Это порождает конкуренцию городов и стран за кадры. Человек может получить образование за счет страны, а потом уехать работать на другую экономику. Мне кажется, это неправильно. По самым скромным оценкам, IT-индустрии России не хватает миллиона специалистов.

— О каких крупных проектах идет речь?

— Мы изучали в Стэнфорде, каким образом подходят к изучению инноваций и стартапов. Главная идея в том, что мы стремимся создать у нас в городе такие условия, чтобы появлялись собственные стартапы, которые потенциально могут вырасти до «единорогов», то есть компаний с капитализацией в миллиард долларов. У нас уже есть самый быстрорастущий маркетплейс Европы, который создали именно в Иннополисе. Один из основателей — выпускник Университета Иннополис. Главной фишкой сервиса является доставка заказов за один день.

— В Иннополисе работают только российские специалисты?

— У нас в городе живет множество иностранцев, в основном это профессорско-преподавательский состав университета. Кто-то работает на постоянной основе, другие приезжают, чтобы прочитать курс лекций. У нас также много студентов из-за рубежа, включая Европу и Америку. Все благодаря гибкой грантовой системе. Учеба проходит полностью на английском языке, поэтому его знание обязательно при поступлении. Так сложилось, что пока законодателями в сфере IT являются Европа и США.

— Какие условия для жизни вы предлагаете талантливым профессионалам?

— Основное жилье, в котором специалисты проживают в нашем городе, — арендное. Госжилфонд при Президенте РТ построил здесь многоквартирные дома, которые были меблированы и оснащены всей бытовой техникой. Это самый крупный проект арендного жилья в стране. Специалисты получают временную регистрацию. Такое решение было выбрано для того, чтобы мы могли быстро приглашать сюда работников.

Аренда может быть оплачена работодателем, но в любом случае цены демократичны и фиксированы. Однокомнатная квартира площадью до 70 квадратных метров обойдется в 9 тысяч рублей в месяц, не считая «коммуналки». Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стоят 13 и 17 тысяч рублей соответственно. В городе также ведется коммерческая жилая застройка.

— Население города продолжает расти?

— К нам охотно едут, рост города уперся в отсутствие свободного жилья. Постоянное население нашего города приближается к 4 тысячам человек, но еще около полутора тысяч приезжают сюда каждый день на работу из Казани и Зеленодольска. Еще 200 квартир мы арендуем в «Салават Купере».

Средний возраст жителей Иннополиса 31 год, поэтому в городе очень много детей — около полутора тысяч. Важный фактор привлечения к нам — наличие мест в детских садах и школах. Вслед за жильем мы упираемся в социальную инфраструктуру. Два года назад была построена большая школа на 470 мест, но уже сейчас нам приходится переходить на обучение в две смены. Выходит, даже самые смелые наши прогнозы оказались недостаточными. Детей очень много, особенно в начальных классах. В скором времени благодаря Президенту РТ Рустаму Минниханову в Иннополисе построят новую большую школу и детские сады.

Технологическая утопия с ностальгическим привкусом

Иннополис можно сравнить с городом или районом, построенным вокруг производства, как это часто происходило в советскую эпоху. Но это сравнение окажется весьма поверхностным. Существует и масса отличий: компактность поселения, его уникальная и современная городская среда, экологичность, свободная экономика города, дружелюбное и клиентоориентированное управление, новые принципы в системе высшего образования и многое другое.

Большинство жителей Иннополиса пользуются автомобилем только для поездок за пределы города. Даже знаменитым бесплатным беспилотным такси они пользуются довольно редко, предпочитая самокаты и велосипеды, да и пешком дойти до любой точки города можно довольно быстро.

Деловая жизнь города сконцентрирована в зданиях технопарков, где офисы компаний арендуют помещения. На данный момент действуют два таких здания, в каждом из которых насчитывается около 2 тысяч рабочих мест. Возводятся еще два технопарка.

Чувство ностальгии могут вызвать и картины учеников местной школы, использующиеся в оформлении города. В слегка наивной манере они изображают город будущего, рисуя утопические технологические картины, полные оптимизма и веры в науку.

Высокие технологии повсюду облегчают жизнь горожан. Беспилотные квадрокоптеры патрулируют небо, отслеживая различные аспекты городского благоустройства. Роботы-доставщики работают вместо курьеров и развозят жителям их заказы. Виртуальный консьерж Инна отвечает даже на неструктурированные вопросы жильцов, да так, что они не всегда могут отличить ее от живого человека. На городских улицах не встретишь афиш — жители города считают их неэкологичными. Всю информацию они получают в чатах мессенджеров, которые также выполняют роль местных СМИ.

В Университете Иннополис действительно хочется жить и учиться. Просторные помещения включают не только классические аудитории, но и территории со свободной планировкой, где студенты могут заниматься как им удобно и организовывать собственные активности. При этом доступ в университет и лаборатории у них есть даже ночью! А пройти на занятия из здания общежития можно хоть в тапочках через теплый переход, связывающий здания.

Обучение в университете полностью на английском языке. Изменения в IТ-сфере происходят каждые полгода, а задача вуза — давать актуальные знания студентам. Если переводить учебные материалы на русский язык, то университет просто не будет успевать за всеми тенденциями. Кроме того, это международный язык, на котором общаются айтишники по всему миру, а в IТ-вузе есть студенты и преподаватели из 42 стран.

В Университете Иннополис действует система обучения, по которой студентам, прошедшим грантовый конкурс, оплачивается 100%, 75%, 50% или 25% стоимости за обучение. Ежегодно здесь отбирают лучших кандидатов, которые получают грант на обучение, а также ежемесячную стипендию от 12 до 42 тысяч рублей.

Производит впечатление центр робототехники. Не внешним видом — это просто продвинутая мастерская с качественным оборудованием. Поражает скорее понимание того, насколько роботы способны облегчить жизнь человека, взяв на себя опасный и физически тяжелый труд. Впрочем, даже сами инженеры уверены, что роботы никогда не заменят полностью человека.

Городское пространство для культурных мероприятий называется ArtSpace, при этом жители Иннополиса очень не любят, когда его называют ДК. Потому что место кружков и педагогов здесь заняли активные жители, которые арендуют пространства и проводят разнообразные занятия. Для этого в ArtSpace есть музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, материалы для различных рукоделий. К слову, и здесь можно найти нотки научного оптимизма — аудитории и залы арт-пространства названы в честь известных писателей-фантастов, среди которых братья Стругацкие, Рей Брэдбери и другие.

Понедельник начинается…

Впрочем, главная особенность Иннополиса — это все-таки не вещи, а люди. Аркадий и Борис Стругацкие, а именно их сказка для младших научных сотрудников «Понедельник начинается в субботу», здесь вспоминаются не только в арт-резиденции, но и при общении с любым местным жителем.

Иннополис создал внутри себя уникальное сообщество молодых образованных людей, объединенных общими интересами, увлечениями и образом жизни.

— Мне очень нравится жить в Иннополисе, — поделился житель города, научный сотрудник лаборатории беспилотных технологий Университета Иннополис Дмитрий Девитт. — Я называю его деревней для айтишников: свежий воздух и интернет в лесу. Здесь очень классное окружение, все где-то побывали, имеют хорошее образование, знают несколько языков. На стыке встречи разных людей рождается что-то новое и необычное. Многие наши проекты родились из встречи ребят с разным опытом из разных лабораторий. Просто потому что они оказались в один вечер в местном баре. В местных заведениях вы можете обсудить любой вопрос: от адронных коллайдеров до компиляции ядер. Здесь очень безопасно. Если вы ночью увидите на улице гуляющего ребенка, не волнуйтесь — просто у него отец айтишник!

Как и герои сказки фантастов, сотрудники местных компаний верят в реализацию смелых идей, работу воспринимают как хобби, потому и начинается их понедельник уже в субботу.

Иннополис — вовсе не город-призрак, как может показаться, если приехать в него днем. Это город увлеченных трудолюбивых людей, которых в рабочее время не встретить на улице без дела. А вечера они вместе с семьями проводят на многочисленных спортплощадках, пикниках на берегу реки, в барах и кафе.