Кому повысят пенсию осенью в России?

В пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ пояснили: прибавку к пенсии получат пенсионеры, которые прекратили работать или закрыли ИП в мае 2021 года. В сентябре они получат индексацию за июнь, июль и август. Сама выплата за сентябрь будет уже в новом размере.

С 1 ноября будет пересчитан размер доплат к пенсиям членам летных экипажей и отдельным категориям работников угольной промышленности. Выплаты получат только те, кто уже не работает по льготным специальностям.

Заявление на получение прибавки могут подать пенсионеры, у которых есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях (15 и 20 лет соответственно). Для таких россиян устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности или старости.