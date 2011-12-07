Кражи, «закладки» и волонтеры: как в Татарстане перевоспитывают трудных подростков

Преступления ушли в интернет

Число преступлений, совершенных подростками, в Татарстане снижается, нельзя сказать, что проблема полностью решена. Никуда они не делись, эти трудные подростки! Более того, корыстные преступления порой совершают дети из вполне приличных семей.

Как отмечают в Министерстве внутренних дел Татарстана, за последние пять лет подростковая преступность значительно снизилась (с 1125 до 873 фактов). За шесть месяцев этого года с участием подростков было совершено 376 преступлений.

Соответственно, сократилось и число участников преступлений в возрасте от 14 до 18 лет. В первом полугодии 2021-го совершил преступления 341 человек, что на 13% меньше аналогичного периода прошлого года (392 подростка).

Хотя есть и задержанные за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В прошлом году подростки совершили в этой сфере 31 преступление (в 2019 году — 19).

Не секрет, что сейчас продажа наркотиков в основном идет через интернет. Подростки соглашаются делать «закладки». Происходит она в этом случаем бесконтактно, поэтому молодым людям кажется, что их не поймают.

А ведь ответственность, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, в нашей стране наступает уже с 16 лет. Чаще всего подростки попадаются за употребление или распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и хищение, нарушение правил дорожного движения.

Если родителям некогда

До достижения возраста уголовной ответственности подростки, совершившие, направляются по постановлению судьи в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Он находится в Казани на ул. Адоратского. Здесь с ребятами работают воспитатели, психологи, педагоги. Срок нахождения — от 2 до 30 суток.

Как отмечают правоохранители, у некоторых детей, помещенные в Центр, есть проблемы со здоровьем, они педагогически запущены, так как родителям некогда ими заниматься. Здесь они учатся по школьной программе, получают навыки общения со сверстниками и взрослыми, приобщаются к труду. Центр дает возможность осознать свои поступки.

Также для несовершеннолетних правонарушителей в Татарстане есть специальная школа закрытого типа в поселке Левченко и специальное училище закрытого типа в поселке Раифа Зеленодольского района РТ, куда направляют подростков по постановлению суда на период до трех лет.

Общественные воспитатели приучают к культурной жизни

При участии МВД по РТ разработан и реализуется в республике Закон «Об общественных воспитателях несовершеннолетних». Институт общественных воспитателей уже насчитывает почти 1,7 тыс. человек. Татарстанцы добровольно занимаются социальной реабилитацией несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

Они приходят к своим подопечным домой в гости, посещают их педагогов, беседуя об успеваемости и проблемах, помогают с трудоустройством, а также приучают к культурной жизни и вовлекают в спортивные секции. Среди таких общественных воспитателей даже проводится конкурс «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних».

В прошлом году правоохранителями республики было проведено 3872 рейда по местам, где несовершеннолетним запрещено находится. Во время них был выявлен 2871 подросток. На виновных лиц было составлено 2933 административных протокола.

Увидел правонарушителя — звони 02!

Как напомнили в МВД по РТ, по всем происшествиям вне зависимости от возраста правонарушителя татарстанцы должны обращаться в полицию: по телефону «02», на официальный сайт МВД по РТ, в дежурную часть территориального органа полиции.

Что делать родителям, если они стали замечать, что ребенок общается с подростками из плохой компании? В полиции считают, что причина кроется в недостатке внимания и общения с родителями. Вероятнее всего, что у родителей, которые проводят много свободного времени с детьми, ведут активный отдых на природе, ходят в походы, ездят на рыбалку, на дачу, в деревню и так далее, ребенок с плохой компанией общаться не будет.

Если все же так случилось, то нужно сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию, а именно: собрать семейный совет, обратиться к психологу, трудоустроить ребенка на лето, записать в кружок или спортивную секцию. Замечено, что авторитетом для подростка, как правило, становится сильная личность, в данном случае тренер. Также родители могут обратиться за советом в отдел полиции по месту жительства — в подразделение по делам несовершеннолетних.