Чебуреки на водке

Ингредиенты для теста: пшеничная мука - 2 стакана, вода - 0,5 стакана, водка - 1 ст. ложка, растительное масло - 2 ст. ложки, щепотка соли, сахарный песок на кончике чайной ложки.Ингредиенты для начинки: фарш говяжий - 200 г, лук репчатый - 1 шт., вода - 1 рюмка, растительное масло для жарки - 0,5 стакана, соль, перец по вкусу.Продукты для теста смешать в миске, замесить и отставить в сторону на 15 минут, накрыв полотенцем. В фарш добавить все необходимые ингредиенты, тщательно вымесить.Тесто разделить на порционные шарики, тонко раскатать на лепешки. На одну половину лепешки положить 1 столовую ложку фарша, немного размять по тесту. Второй прикрыть, края защипать. Обжарить на растительном масле до румяной корочки с двух сторон. Подавать со свежими овощами на гарнир.Приятного аппетита!