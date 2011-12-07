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На площадке Московского рынка возобновляется сельскохозяйственная ярмарка

На площадке у Московского рынка Казани возобновила работу сельскохозяйственная ярмарка. Решение принято с учетом просьб жителей.
Традиционная осенняя продажа сельскохозяйственной продукции будет осуществляться по субботам с 6.00 до 12.00 для всех жителей города на привычной площадке Московского района. Аграрии, фермеры и садоводы из пригородов Казани и других районов республики будут продавать свежую продукцию для горожан по ценам ниже рыночных, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.
КВ
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