На площадке Московского рынка возобновляется сельскохозяйственная ярмарка

Традиционная осенняя продажа сельскохозяйственной продукции будет осуществляться по субботам с 6.00 до 12.00 для всех жителей города на привычной площадке Московского района. Аграрии, фермеры и садоводы из пригородов Казани и других районов республики будут продавать свежую продукцию для горожан по ценам ниже рыночных, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.