Пожилые казанцы получат бесплатную юридическую помощь

В Казани обратиться за консультацией специалиста можно будет с 9.00 до 16.30 по нескольким адресам, сообщается на сайте мэрии города. Так, юристы будут вести прием в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» по адресу: ул. К.Маркса, 31/7 (тел. 238-10-00), а также по адресам:ул. Дементьева, 2б, офис 106, тел. 590-03-21;ул. Жуковского, 12, тел. 238-11-27;ул. Халтурина, 16, тел. 554-18-48;ул. Восстания, 34, тел. 557-28-11;ул. Четаева, 50, каб. 202, тел. 523-12-71;ул. Ипподромная, 17, каб. 2, тел. 277-81-30;Сибирский тракт, 20, тел. 273-98-47.Бесплатная юридическая помощь населению будет оказана специалистами Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, Управления Федеральной службы судебных приставов, Нотариальной палаты, Адвокатской палаты и других ведомств.