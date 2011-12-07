В Татарстане мигрантам поможет мобильное приложение

Какую полезную информацию может найти мигрант в своем телефоне? Какие реальные проблемы помогает решить мобильное приложение М-Help? В чем особенности этого бесплатного мобильного приложения? Об этом рассказала Лилия Таишева - генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век», которая является инициатором необычного социального проекта. - Как возникла идея такого приложения?- Мобильное приложение - лишь часть нашей работы. Это инструмент, который помогает мигрантам быстрее адаптироваться в новой для них обстановке. В 2015 году я была в США на стажировке по внедрению мобильных технологий в сфере здравоохранения. Нас знакомили с мобильными приложениями для пожилых, людей с алкогольной, наркотической зависимостью. Там у меня появилась идея приложения для мигрантов.Мы провели экспресс-анкетирование среди мигрантов, приезжающих в Татарстан, и поняли, что они достаточно активно используют смартфоны и такое приложение для них очень актуально. Наш проект получил поддержку правительства Татарстана, уполномоченного по правам человека в РТ. Мы подали заявку на грант Президента Российской Федерации на разработку приложения и выиграли - в 2016 году вышла пилотная версия приложения. Создание приложения - дело трудоемкое. Работа шла почти год. Приложение - это живой организм, который должен реагировать на то, что происходит в обществе, поэтому мы постоянно дополняем его оперативной информацией, запускаем новые разделы. О том, что мы движемся в правильном направлении, говорит тот факт, что за два года в приложении было зарегистрировано более 280 тысяч просмотров. - Какие возможности предоставляет приложение мигрантам?- С помощью этого приложения иностранные граждане могут оперативно и, главное, бесплатно получить онлайн-консультации у юриста и врача, записаться на прием к уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан и быть в курсе всех изменений в миграционном законодательстве. Для этого мы ежедневно мониторим всевозможные официальные новостные источники.Есть в приложении интерактивная карта Казани, где отмечены все службы помощи мигрантам, социальные объекты, учреждения, которые им могут пригодиться. А еще мы даем ссылки на другие полезные ресурсы. - Интересно, как проходят онлайн-консультации, кто их ведет? - У нас есть штатные врач и юрист. Они получают вопросы в режиме онлайн и отвечают на них в течение суток. Например, юристу чаще всего задают вопросы, связанные с гражданством и оформлением на работу. Многих мигрантов интересует, как продлевать патент на трудовую деятельность, можно ли взять ипотеку или получить полис обязательного медицинского страхования. Также много вопросов связано с административными правонарушениями. Перешел дорогу в неположенном месте, ездишь непристегнутым ремнем безопасности на заднем сиденье автомобиля - вроде бы несерьезные провинности. Но надо знать, что после двух подобных нарушений человека депортируют из России. Оправдываться тем, что не знал о таком правиле, бесполезно. Незнание закона не освобождает от ответственности. Можно не допустить всех этих неприятных ситуаций, если мигрант обладает нужной информацией. - А на каких языках действует приложение?- На семи языках: русском, узбекском, таджикском, английском, азербайджанском, киргизском и армянском. Эти языки были выбраны не случайно - на них говорят самые многочисленные диаспоры мигрантов в Татарстане. Важный момент - приложение позволяет охватить большое количество мигрантов, даже тех, которые недоступны, например, для государственных и других служб. И каждый из них благодаря М-Help сможет вовремя получать необходимую для него информацию на родном языке.- Какие есть предложения по совершенствованию приложения? - Было бы хорошо добавить в приложение возможность денежных переводов или оплату госпошлины за трудовой патент, интегрироваться с другими мобильными приложениями, например, по обучению русскому языку или поиску работы. Все это, безусловно, потребует объединения усилий с разными организациями, поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными в мигрантах компаниями. Пока приложение поддерживается и развивается на средства гранта. Но хочется, чтобы этот проект был включен в подходящую республиканскую программу на базовое финансирование. Трудовая миграция с каждым годом приобретает все большие масштабы. Это мировая тенденция. Поэтому все большему количеству людей будет нужна оперативная, квалифицированная информационно-правовая поддержка.