В течение сентября в РТ в ДТП погибли 20 пешеходов

Пострадали 369 человек - на 27 больше, чем в 2017 году, погибли 10 человек. При этом 59% подобных ДТП приходятся на нерегулируемые перекрестки. В сентябре же всего за 23 дня произошло 18 ДТП, в которых погибли 20 человек. О том, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности на дорогах в республике, рассказал начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.Несколько наездов на пешеходов стали резонансными. Один из них произошел в Альметьевске 30 августа, когда водитель насмерть сбил двух женщин, переходящих дорогу на зеленый свет. По предварительной версии, мужчина был пьян. Еще одна трагедия произошла 12 сентября в Казани на улице Ибрагимова, где пожилой водитель, отвлекшись от дороги, на большой скорости въехал в 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь. Первая скончалась по дороге в больницу, вторая на месте. Несмотря на то что в перечисленных случаях усматривается вина водителей, Ленар Габдурахманов призвал пешеходов быть внимательнее и осторожнее. Переходя улицу, необходимо удостовериться в собственной безопасности, особенно если это происходит на нерегулируемых переходах.Впрочем, в ряде случаев пешеходы сами оказывались виновниками смертельных ДТП. Так, 14 сентября на улице Павлюхина мужчина погиб, переходя дорогу в неположенном месте. При этом рядом находился надземный пешеходный переход, а тротуар был отгорожен от проезжей части специальным забором. Также Ленар Габдурахманов отметил, что 13 из 18 ДТП с участием пешеходов, произошедших в сентябре, приходятся на темное время суток. По мнению начальника УГИБДД МВД по РТ, некоторые из трагедий могли не произойти, если бы пешеходы имели на своей одежде световозвращающие элементы. Исследования показывают, что наличие таковых на одежде увеличивает расстояние, с которого водитель в темноте может увидеть пешехода, с 50 до 200 метров при включенном ближнем свете фар и до 400 - при дальнем.Важной мерой, способной улучшить безопасность на республиканских дорогах, может стать установка светофоров в местах повышенной концентрации ДТП. В прошлом году таковых в РТ насчитывалось 173, в 2018-м их число сократилось до 128. На 47 из них уже ведутся работы по установке дополнительных светофоров.