Гидрометцентр РТ сообщил о прогнозе на следующие зиму и весну

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Синоптики Татарстана определили месячные температуры воздуха на территории республики.
Если верить прогнозам специалистов, то в следующем месяце средняя температура будет соответствовать норме, а вот в ноябре она поднимется выше нормы.
В декабре и январе предстоящего года ситуация стабилизируется. Температура воздуха в декабре будет равна -9,6 градуса, а в январе — -13,6 градуса. Далее ожидается потепление: в феврале и марте столбик термометра достигнет 12,3 и 5,7 градусов ниже нуля.
Отмечается, что за последние двадцать лет прогнозы метеорологов на отопительный сезон оправдывались в пределах 58 — 81%.