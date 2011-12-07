Гидрометцентр РТ сообщил о прогнозе на следующие зиму и весну

Синоптики Татарстана определили месячные температуры воздуха на территории республики.

Если верить прогнозам специалистов, то в следующем месяце средняя температура будет соответствовать норме, а вот в ноябре она поднимется выше нормы.

В декабре и январе предстоящего года ситуация стабилизируется. Температура воздуха в декабре будет равна -9,6 градуса, а в январе — -13,6 градуса. Далее ожидается потепление: в феврале и марте столбик термометра достигнет 12,3 и 5,7 градусов ниже нуля.

Отмечается, что за последние двадцать лет прогнозы метеорологов на отопительный сезон оправдывались в пределах 58 — 81%.