Госстройнадзор РТ за текущий год провел на объектах свыше 2 тыс. проверок

За текущий год на соответствие проектной документации сотрудники республиканского Госстройнадзора провели 2 273 проверки объектов строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что под надзором находится 1 139 объектов. За 8 месяцев республиканская служба выдала 160 заключений о соответствии проектной документации, 62 из них — объекты социальной инфраструктуры, 35 — многоквартирные дома, 27 — производственные комплексы, 16 — объекты коммунально-бытового назначения, а также 8 дорог и мостовых переходов.

Сейчас ведомство ведет проверку в отношении многоквартирного дома на Ноксинском спуске в Казани.