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Прокуратура РТ провела прием граждан, в ходе которого насчиталось 29 жалоб

Чаще всего татарстанцы жаловались на работодателей, ЖКХ, ГИБДД, проблемы с долевым строительством жилья.

В прокуратуру Татарстана в ходе приема граждан поступило 29 жалоб. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Отмечается, что больше всего жители республики обращались в ведомство с жалобами на работодателей, услуги ЖКХ, проблемы с долевым строительством жилья, сотрудников ГИБДД, а также на службы судебных приставов и следственных органов.

Прием был организован заместителем генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым, прокурором РТ Илдусом Нафиковым и Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

По окончании мероприятия Зайцев поручил прокуратуре Татарстана провести тщательную проверку, а рассмотрение вопросов взял на особый контроль. 

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