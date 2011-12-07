Прокуратура РТ провела прием граждан, в ходе которого насчиталось 29 жалоб

В прокуратуру Татарстана в ходе приема граждан поступило 29 жалоб. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Отмечается, что больше всего жители республики обращались в ведомство с жалобами на работодателей, услуги ЖКХ, проблемы с долевым строительством жилья, сотрудников ГИБДД, а также на службы судебных приставов и следственных органов.

Прием был организован заместителем генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым, прокурором РТ Илдусом Нафиковым и Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

По окончании мероприятия Зайцев поручил прокуратуре Татарстана провести тщательную проверку, а рассмотрение вопросов взял на особый контроль.