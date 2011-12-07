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Шаймиев поднял тему создания полилингвальных образовательных комплексов в Татарстане

Сейчас в республике происходит строительство комплекса «Адымнар».

Бывший руководитель Татарстана Минтимер Шаймиев провел совещание по вопросам создания в республике полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Государственный Советник РТ напомнил собравшимся о появлении новых школ в Елабуге и Казани в текущем году. Шаймиев подчеркнул, что нынешней целью должно стать формирование реального, напряженного плана на 2021 год.

Сейчас в республике происходит строительство еще одного комплекса «Адымнар». Он включает в себя школу, интернат и загородный центр дополнительного образования. Также в планах создать полилингвальный образовательный комплекс в Лаишевском районе, информирует пресс-служба Президента РТ.

КВ
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