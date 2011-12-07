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Сотрудников казанского ПАТП начала проверять «умная» система контроля

Современный механизм замеряет им температуру, проверяет на трезвость и наличие маски.

Сотрудников казанского ПАТП начала проверять «умная» система контроля. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что теперь прежде чем приступать к работе всем сотрудникам МУП «ПАТП №2» на проходной предстоит пройти ряд процедур. Сперва водителям, кондукторам, работникам техслужб и административному персоналу необходимо продезинфицировать руки, а далее, приложив пропуск к турникету, проследовать командам «умной» системы. Современный механизм замеряет им температуру, проверяет на трезвость и наличие маски. Только тогда турникет автоматически разблокируется.

Как рассказал директор предприятия Альберт Мухаметшина, новая система тестировалась в течение недели. По словам председателя Комитета по транспорту Айдара Абдулхакова, благодаря этой системе пассажиры могут быть уверены, что на автобусных маршрутах работают всегда трезвые и здоровые водители и кондукторы.

КВ
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