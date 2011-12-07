Суд Башкортостана вынес приговор прятавшейся паре в Казани

Салаватский суд Башкирии огласил приговор в отношении местных «Бонни и Клайда». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пропажу более 20 миллионов рублей сотрудники салаватского отделения «Россельхозбанка» обнаружили в мае прошлого года. Перед предстоящей ревизией в банке старший кассир Луиза Хайруллина, у которой был доступ к хранилищу, неожиданно решила скрыться вместе с семьей. Тогда женщина стала главной подозреваемой. Как предположили сотрудники МВД, за 2017–2019 годы она вынесла из банка более 25 млн рублей. За делом стала селить вся страна.

Некоторое время Хайруллина вместе с семьей жила в лесу, позже они стали снимать квартиру в Казани. В начале июля их разыскали сотрудники ФСБ, женщину поместили в СИЗО в Салавате, а ее мужа задержали в аэропорту. Также Хайруллин успел сняться в ток-шоу на федеральном телеканале.

Далее в ходе разбирательств выяснилось, что супруги находились в разводе, но оставались вместе, чтобы выплатить долги мужа, которые он проиграл на ставках. Женщина заявила, что муж в силу возраста оказывал на нее давление и это он был организатором преступления. Как сообщил адвокат Хайруллинной, Марат старше Луизы на 14 лет, и разница в возрасте между ними играла роль. «Он на нее давил, а ей деваться было некуда» — заключил он.

Сегодня суд Башкирии приговорил пару к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на 5 и 6 лет по статье 160 ч. 4 УК РФ.