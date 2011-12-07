Челнинцы остались без Дня учителя и других массовых мероприятий

Мэр Набержных Челнов Наиль Магдеева принял решение об отмене всех массовых мероприятий в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Решение приняли поздно вечером на совещание оперативного штаба. Прежде всего, это коснется ближайших праздников — Дня учителя и Дня пожилых людей. Эти праздники пройдут лишь на уровне трудовых коллективов.

«Также будет проведена профилактическая работа по напоминанию о соблюдении всех необходимых мер в общественном транспорте и помещениях», — сообщается на официальном сайте Челнов.