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Челнинцы остались без Дня учителя и других массовых мероприятий

Такие меры связаны с осложнением эпидемиологической ситуации.

Мэр Набержных Челнов Наиль Магдеева принял решение об отмене всех массовых мероприятий в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Решение приняли поздно вечером на совещание оперативного штаба. Прежде всего, это коснется ближайших праздников — Дня учителя и Дня пожилых людей. Эти праздники пройдут лишь на уровне трудовых коллективов.

«Также будет проведена профилактическая работа по напоминанию о соблюдении всех необходимых мер в общественном транспорте и помещениях», — сообщается на официальном сайте Челнов.

КВ
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