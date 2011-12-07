Из-за обновления Windows 10 произошел массовый сбой в работе компьютеров 

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Обновление Windows 10 привело к массовым сбоям в работе компьютеров. Об этом сообщает WindowsLatest.
Пользователи столкнулись с рядом проблем — у одних перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, другие жалуются на зависшие программы и вылеты приложений. В компании Microsoft проблему признали. Сейчас ее пытаются решить с помощью серверного обновления.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Windows 11 станет доступна для установки 5 октября. Новая версия будет отличаться от предыдущей дизайном и набором звуков.