Минэкологии РТ: Уровень воды в Куйбышевском водохранилище будет убывать по сантиметру в сутки до ноября

В Куйбышевском водохранилище уровень воды опустился на 3 метра. Об этом «КВ» рассказали в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«В этом году уровень воды ниже, чем в 2020, это вызывает беспокойство у граждан. На сегодняшний день отметка уровня воды 50, 63 см, по балтийской системе это ниже нормального уровня, который составляет 53 метра. Если сравнивать с маловодным аналогичным низким по водности год 2010, то уровень воды выше более, чем на метр», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что интенсивность снижения уровня воды в течение сентября — октября прогнозируется порядка 1−1,5 сантиметра в сутки. К 31 октября, согласно прогнозным значениям, уровень водохранилища понизится до отметки 50,3 метра по балтийской системе.

Причинами снижения воды стали минимальные осадки и аномально высокие температуры.

«Судоходная метка 49 метров не достигнута. В этом году после специальные попусков в Нижнюю Волгу, Куйбышевское водохранилище было наполнено до нормального подпорного уровня и благополучно прошел нерест основных видов рыб», — говорится в сообщении.