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Сбербанк подал в суд на руководителя бренда ALGA

Банк требует с Тимерхана Зиятдинова 7,1 млн рублей.

ПАО «Сбербанк России» подал в суд на соучредителя ООО «Алга» Тимерхана Зиятдинова по делу о банкротстве. Такая информация появилась на сайте Арбитражного суда РТ.

Сумма требований составляет более 7,1 млн рублей, сообщается в картотеке дел суда. Заявление подано 22 сентября и готовится к рассмотрению. 

Бренд ALGA существует с 2014 года. Компания сотрудничает с клубами «Ак Барс» и УНИКС. Помимо этого, их одежда пользуется популярностью среди татарстанских элит.

Напомним, что в 2019 году молодые предприниматели представили бренд спортивной одежды Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Одежду этой марки используют свыше 300 спортивных команд и более 250 спортивных организаций.

КВ
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