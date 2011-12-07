Глава Минтранса РТ: В этом году планируется поставка 104 автобусов на газомоторном топливе

В Татарстане проводится большая работа по приобретению новых транспортных средств. В этом году планируется поставка 104 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Такие данные привел в своем поздравлении по случаю Дня работников автомобильного транспорта глава Миндортранса РТ Ленар Сафин, сообщает пресс-служба ведомства.В республике ежегодно городским электрическим и автомобильным транспортом перевозится более 109 млн человек. Свыше 1,1 тыс. пассажирских автобусов работают на более чем 650 маршрутах, в том числе 147 межмуниципальных, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ.В своем поздравлении с Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта Ленар Сафин поблагодарил ветеранов отрасли и сотрудников автотранспортных предприятий за их труд, пожелал дальнейшей плодотворной работы и крепкого здоровья.«Многие из вас приняли участие в обслуживании важного международного спортивного события – игр чемпионата мира по футболу. И как признали гости и участники, перевозки были организованы на самом достойном и качественном уровне», – подчеркнул глава Миндортранса РТ.