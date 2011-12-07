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В Казани пройдет сессия по развитию фармпромышленности и медицинского туризма в республике

В стратегической сессии будут участвовать представители бизнеса, органы власти Татарстана и федеральные органы исполнительной власти.
В столице республики 1 ноября пройдет стратегическая сессия «Фармацевтическая промышленность и медицинский туризм как новый драйвер роста Республики Татарстан», сообщают организаторы мероприятия. Мероприятие направлено на обмен опытом по работе с участниками и инвесторами из других стран. Кроме того, участники обсудят программу цифровизации медицины в республике и факторы инвестиционной привлекательности российских регионов с точки зрения инновационной биофармацевтической компании.В мероприятии будут участвовать представители бизнеса, органы власти Татарстана и федеральные органы исполнительной власти.
КВ
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