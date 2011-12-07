Выпускники Казанского университета отметили 100-летие ВЛКСМ

27 октября в Казанском федеральном университете состоялось торжественное собрание актива комсомола Казанского университета, посвященное 100-летию ВЛКСМ. Мероприятие прошло в Императорском зале (актовом зале), куда были приглашены выпускники Казанского университета, активно участвовавшие в комсомольском движении в самых разных его проявлениях - комсорги, члены Студенческого строительного отряда (ССО), «Снежного десанта», Оперативного комсомольского отряда дружинников ( ОКОД), Клуба интернациональной дружбы и солидарности (КИДиС) и другие.