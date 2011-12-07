Что заставляет молодежь идти в волонтеры?

Но немало и тех, кто готов оказать поддержку незнакомому человеку и работать абсолютно бесплатно. Причем, по данным Росстата, порядка 15% от их общего числа — молодежь в возрасте 15 — 35 лет. Что ими движет? О подробностях бескорыстной деятельности мы поговорили с полуфиналистом конкурса «Доброволец-2020», жительницей Бугульмы, ныне студенткой башкирского педуниверситета, волонтером с 8-летним стажем Анастасией Михайловой.

— Я доброволец с 2012 года, еще со школы. Помогаю в основном на социальных и медийных мероприятиях. Начинала в Координационном центре развития добровольничества по Бугульминскому району. Затем стала работать в команде волонтерского центра своего университета. Вышла на республиканский уровень и оказалась полуфиналистом конкурса «Доброволец-2020», — рассказывает Анастасия.

Впервые попробовать себя в роли волонтера на детском мероприятии девушку уговорила подруга мамы. Там к Насте подбежал малыш и крепко обнял ее. Это очень растрогало. Девушка поняла, что действительно хочет быть добровольным помощником.

— Видеть счастливые лица и горящие глаза — сплошное удовольствие. Особенно мне, будущему педагогу, — признается Анастасия.

Перечень обязанностей волонтера разнообразен: простое участие, организация, проведение акций, а также создание собственного проекта.

— Плюсы: ты приносишь счастье детям и взрослым. Протягиваешь руку в трудную минуту их жизни. Тебе платят в ответ добром. Смотреть в счастливые глаза и понимать, что это сделал ты, слышать искреннее спасибо — разве не счастье? Мое мнение: волонтерство — это исцеляющее живительное чувство, если хотите, своего рода лечение, которое испытывают все добровольцы. Конечно, есть и минусы. Порой к нам приходят ребята, юные и уже взрослые, и… не горят. Нет у них цели делать добро. Просто работают и все. Очень часто подводит административная часть — куча документации, бумаг. Порой больше мороки, чем пользы и удовольствия. Правда, когда подводишь итоги работы, понимаешь: «Вау! Да мы молодцы! Мероприятие прошло лучше, чем мы ожидали!».

Трудностей Анастасия не боится:

— Как сказала моя бывшая заведующая кафедрой: «Без напряжения нет развития». Так что трудности я и моя команда встречаем с улыбкой. И засучив рукава стремимся в бой.

Главным же мотиватором для волонтерской деятельности девушка считает работу в команде.

— Когда ребята пишут мне: «Настя! Мы обязаны сделать то-то и то-то!», я словно оживаю, — говорит она. — Моя команда стала частью меня. Без нее я не принимаю важных решений. Например, не подаю заявки на конкурс, пока не уверена, что мы готовы. Еще волонтерство открывает новые возможности: обретение связей, знакомств, которые могут помочь в решении многих вопросов.

Поделилась Анастасия и некоторыми дополнительными плюсами своей работы.

— По секрету, — хитро улыбается собеседница, — я люблю брендированную одежду, красивые вещи, остающиеся после проведения различных волонтерских форумов, которые потом можно носить и гордиться этим. Но больше всего, конечно, я горжусь своей медалью от Президента Владимира Путина, которую, надеюсь, скоро получу лично в руки за добровольчество во время пандемии COVID-19. Об этом я собираюсь написать пост, чтобы привлечь к добрым делам молодежь нашей страны.

— Настя, пандемия сильно повлияла на волонтерское движение?

— В эпидемию мы все максимально быстро перебазировались на онлайн-среду. Поначалу, честно скажу, было страшно. Боялись не справиться с задачей. Но моя команда не подвела. Я написала проект, который продвигала с помощью университета, и смогла даже защитить его на полуфинале всероссийского волонтерского конкурса в этом году. И поняла главное: нужно уметь быстро ко всему адаптироваться.

— В чем заключается твой «коронавирусный» проект?

— Это социальный проект нашего вуза «Сказочное детство». Его цель — поддержание детей в период пандемии и помощь родителям, которые находятся на передовой в борьбе с вирусом. Абсолютно любой человек мог написать нам и прочитать сказку, отправив свое видео. Потом видеоролики выходили в нашей группе в соцсети. Проект оказался успешным с момента запуска. К нам подключились не только студенты нашего университета, но и жители Татарстана и Башкортостана.

— Какие человеческие качества для волонтера наиболее ценны?

— Качества и достоинства человека бывают разные. Никогда не знаешь, какие именно из них могут быть полезными в разных ситуациях. К примеру, я в свою команду беру инициативных, пробивных молодых людей, у которых есть мотивация и желание делать добро, но нет возможности. Я стараюсь дать им ее. А каждому волонтеру говорю: «Гори душой и сердцем, как горьковский Данко. Живи для людей, которым помогаешь, и веди за собой. Не жди благодарности и похвалы. Просто стань путеводной звездой».

— Как же молодому человеку стать волонтером?

— Совсем просто. Нужно зарегистрироваться на сайте Добровольцы.рф и пройти базовые курсы добровольческой деятельности. Далее вы можете вступить в свой волонтерский центр при школе, лицее, гимназии, университете, колледже и даже на работе. И все! Теперь остается только творить добро. Хочу подчеркнуть, вся эта процедура необязательна. Просто донесите бабушке-соседке продукты до дома или сходите для нее за покупками. Помогите женщине с ребенком, протяните руку помощи незнакомому человеку, у которого сломалась машина на дороге. Это и значит быть волонтером. Откройте свою душу и сердце миру, и мир ответит вам взаимностью.