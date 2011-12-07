Мама особенного ребенка из Казани победила в трех конкурсах красоты

Мама двоих детей Гульнара Сиразиева из Казани победила в трех конкурсах красоты, сообщает ИА «Татар-информ».

«В октябре я участвовала в конкурсе „Хрустальная корона мира“ и стала первой вице-миссис. Буквально через неделю в Ростове-на-Дону прошел конкурс „Миссис Россия International“, где я также завоевала титул. Я не имею никакого отношения к модельному бизнесу, занимаюсь детьми с особенностями в развитии, я сама мама особенного ребенка», — поделилась собеседница агентства.

Сиразиевой 41 год. Она воспитывает дочку и сына. 10 лет назад была солисткой театра танца «Дорога из города».