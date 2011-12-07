Почти половина татарстанских водителей ездят на «троечку»

И вот какие неожиданные результаты обнаружились в ходе опроса в Республике Татарстан. 42% опрошенных в республике ответила так: «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего». Вторым по популярности стал ответ «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» — так считают 27%, а вот за «Двойку» проголосовало тоже немало — 19%. Любопытно, что учли даже и малопопулярный «Кол» — такую беспощадную оценку манерам вождения татарстанцев дали 7% опрошенных. Правда, и «Пятерку» автомобилистам своей республики дали еще меньше — 6% респондентов.

Кстати, больше всего «отличников» ездит в Тюменской области — 10% и в Москве — тоже те же 10%. Стоит отметить при этом вот какое мнение одного из опрошенных: «Мне нравится движение в Москве. В подавляющем большинстве ситуаций все предсказуемо и понятно, хорошая инфраструктура и дороги, поток тоже не спит. Пробки только. Зато в родной Ивановке, маневры выполняют медленно, не смотрят в зеркала и пытаются перестроиться в крыло. На мотоцикле меня почти не видят или игнорируют».