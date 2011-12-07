Прокуратура Елабуги требует наказания для директора школы, в которой оскорбили ученика

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В Елабуге прокуратура требует привлечь к ответственности директора школы, в которой произошло оскорбление ученика учительницей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Инцидент в школе №9 Елабуги произошел на этой неделе, его подробности стали достоянием соцсетей. В ходе конфликта учительница оскорбила школьника, что было запечатлено на видео.
По мнению прокуратуры, педагогом были нарушены нормы профессиональной этики и образовательного законодательства. К ответственности может быть привлечена и администрация школы, не контролирующая действия своих педагогов соответствующим образом.