Прокуратура Елабуги требует наказания для директора школы, в которой оскорбили ученика

В Елабуге прокуратура требует привлечь к ответственности директора школы, в которой произошло оскорбление ученика учительницей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент в школе №9 Елабуги произошел на этой неделе, его подробности стали достоянием соцсетей. В ходе конфликта учительница оскорбила школьника, что было запечатлено на видео.

По мнению прокуратуры, педагогом были нарушены нормы профессиональной этики и образовательного законодательства. К ответственности может быть привлечена и администрация школы, не контролирующая действия своих педагогов соответствующим образом.