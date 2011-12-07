Сотрудники ДПС помогли семье с малышом на трассе в Татарстане

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Татарстанские полицейские помогли семье с 10-месячным ребенком, замерзавших в сломанном авто на трассе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.
Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Марат Самирханов и лейтенант полиции Ильнур Вильданов несли службу на дороге «Казань — Ульяновск». На 39-м километре трассы сотрудники патрульной службы заметили «Ладу Калину» на обочине с включенной аварийной сигнализацией.
Полицейские поинтересовались у мужчины, стоявшего рядом с авто, не нужна ли ему помощь, на что тот ответил, что машина сломалась и двигатель не запускается. До ближайшего населенного пункта было далеко, а водители проезжающих автомобилей не обращали на «Калину» никакого внимания.
В остывающей «Калине» находились супруга мужчины и 10-месячный малыш, которые уже начали замерзать.
Сотрудники ГИБДД обогрели семью в патрульной машине, а «Калину» доставили на буксире до ближайшего автосервиса.
Семья поблагодарила инспекторов за оказанную помощь.