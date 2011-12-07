В Елабуге выдали лицензию полилингвальной школе после вмешательства прокуратуры

В Елабуге полилингвальная школа «Адымнар-Алабуга» получила лицензию после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что образовательный комплекс работает без лицензии на образовательную деятельности. Прокуратура РТ поручила местному ведомству провести проверку по данному факту.

В ходе проверки выяснилось, что 4 августа Главинвестстрой РТ выдал школе разрешение на ввод в эксплуатацию. 17 августа прокуратура предупредила директора учреждения о том, что работа школы без лицензии будет нарушением федерального закона. Однако комплекс все равно начал учить детей.

В итоге, прокуратура потребовала у начальника Управления образования исполкома района и директора «Адымнар-Алабуга» устранить нарушения.

Также по требованию ведомства был разработан паспорт антитеррористической защищенности образовательного комплекса.

В отношении директора возбуждено административное дело за работу учреждения без лицензии. Его привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.