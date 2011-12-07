В Татарстане до конца 2020 года завершат реконструкцию Красноключинской дамбы, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

«Госстройнадзор четко следит за всеми этапами реконструкции дамбы. Несмотря на сжатые сроки и стесненные условия качество выполненных и выполняемых работ, применяемых строительных материалов соответствует требованиям проектной документации. Отклонений от строительных норм в ходе проверки на дамбе не выявлено.», — отметил руководитель Восточного территориального органа Инспекции Госстройнадзора РТ Сергей Цыганцов

В настоящее время завершен монтаж свай между рекой и берегом Камы, усиление стенки дамбы выполнено на 75%, береговой откос укреплен на 50%, укладка железобетонных плит выполнена на 10%. Защищать берег от большой воды будет прочная массивная конструкция.

Приемка объекта запланирована в декабре. В течение пяти лет с момента сдачи застройщик будет нести гарантийную ответственность за дамбу.

Напомним, работы ведутся в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годы». Из республиканского и федерального бюджетов на проект выделили 888 млн рублей.