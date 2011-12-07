В Татарстане на 12 лет осудили мужчину, изготовлявшего в гараже мефедрон

12 лет колонии получил 27-летний казанец за изготовление мефедрона в арендованном гараже, сообщает пресс-служба УФСБ России по РТ.

По информации ведомства, молодой человек арендовал гараж и организовал там нарколабораторию, в которой синтезировал мефедрон. Он регулярно покупал химические вещества, из которых потом изготавливал наркотики.

Мужчину задержали 10 октября 2019 года. Во время обыска у него обнаружили 250 граммов мефедрона, оборудование и компоненты для выработки «синтетики».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Суд назначил казанцу наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.