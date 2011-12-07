В Татарстане волонтеры помогут пожилым гражданам в доставке продуктов с сельхозярмарок

Волонтеры «Единой России» помогут пожилым людям в доставке продуктов с сельхозярмарок, сообщает пресс-служба партии.

«Сейчас наши волонтеры будут помогать пожилым людям в покупке и доставке продуктов с сельскохозяйственных ярмарок. Как вы знаете, они имеют высокую социальную значимость и особенно востребованы у старшего поколения — позволяют запастись на зиму самым необходимым. Однако ухудшение ситуации по COVID-19 не дают возможности ими воспользоваться в полной мере», — отметил руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

Напомним, что из-за ухудшения эпидобстановки гражданам старше 65 лет не рекомендован выход в места массового пребывания людей.